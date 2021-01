Ouders huren studenten in om zelf rustig te kunnen werken

Veel ouders vinden het lastig om in deze tijd thuis te werken en ook hun kinderen te helpen met schoolwerk. Daarom bedenken ouders steeds vaker slimme oplossingen zodat ze rustig kunnen werken.

Zo maken sommige ouders samen een soort mini-school. Ook zijn er ouders die een student inhuren om kinderen te helpen met het schoolwerk.

Buurtschool

In Rotterdam komen 9 kinderen samen in een buurthuis. Ze krijgen les van twee ouders. De ouders wisselen elkaar iedere dag af. De kinderen zijn daar blij mee, want thuis is het lastiger om goed te werken.