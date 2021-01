Veel geld en lieve reacties na gestolen reuzenrad van K'NEX

Het bouwwerk stond al jaren bij Anton op de galerij, maar is nu plotseling verdwenen. Bekijk het filmpje hier terug:

Brieven, tekeningen, zoekacties en zelfs geld. Opa Anton uit Breda krijgt ontzettend veel reacties sinds hij gisteren vertelde over zijn gestolen reuzenrad gemaakt van K'NEX.

Veel mensen vinden het heel erg voor opa Anton. Hij ontvangt veel lieve reacties en er is zelfs een actie gestart om geld in te zamelen. Binnen een dag is daar al 10.000 euro mee opgehaald.

Ook zijn er mensen een zoektocht begonnen naar het bouwwerk. Iedereen is het erover eens: het reuzenrad moet terug.