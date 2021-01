Meelwormen in je eten? Het mag vanaf nu

Je kent meelwormen misschien wel als vogelvoer of als aas om mee te vissen, maar vanaf nu mogen ze ook worden gebruikt in eten voor mensen. Meelwormen zijn de eerste insecten die in Europa zijn goedgekeurd voor mensen om te eten. Dat heeft een organisatie besloten die gaat over de veiligheid van eten.

Eet smakelijk!

Meelwormen zijn eigenlijk larven van de meeltor. Er zitten veel eiwitten en vezels in, dat zijn voedingsstoffen die mensen nodig hebben. In voer voor dieren zitten al vaker meelwormen verwerkt. In delen van Azië, Afrika en Australië worden de insecten ook door mensen al gegeten.

Lijkt het jou lekker? In het filmpje hieronder zie je wat je allemaal met de meelwormen kunt maken: