Tandartsen zijn bang voor extra 'corona-gaatjes'

Tandartsen maken zich zorgen over het gebit van kinderen. Het lijkt erop dat kinderen in corona-tijd minder goed voor hun tanden zorgen.

Een kwart van de Nederlanders is sinds het begin van corona niet meer naar de tandarts geweest. Ook is er volgens tandartsen nu minder structuur thuis. Daardoor vergeten kinderen soms te poetsen, snoepen ze meer en drinken ze meer drankjes met suiker.

Gaatjes

Tandartsen zijn bang dat kinderen daardoor meer gaatjes of andere gebitsproblemen krijgen. Zij roepen daarom vooral ouders op om beter op te letten. Het is volgens hen belangrijk dat kinderen twee keer per jaar naar de tandarts gaan en goed poetsen.