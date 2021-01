Puk de Duck is weer terug thuis

Goed dierennieuws: Puk de Duck is weer terug bij z'n baasjes Marijn en Robin. Dat schrijven ze op Instagram.

Zoektocht

Sinds de zomer verzorgden Marijn en Robin de eend omdat hij was achtergelaten door zijn moeder. Tot Puk ineens verdwenen was. De broer en zus hingen overal briefjes op en gingen naar 'm op zoek.

Nu is Puk dus weer terug thuis. Waar de eens is geweest is nog niet duidelijk. Toen de eend was verdwenen maakten we daar deze video over: