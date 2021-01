Oproep: Wat wil jij weten van presentator Evita?

Het Jeugdjournaal bestaat 40 jaar! Dat vieren we de hele maand januari. Iedere week beantwoordt een andere presentator jullie vragen. Als laatste is Evita aan de beurt. Wat heb jij altijd al van haar willen weten?

Wie weet zie jij jezelf dan wel terug in het Jeugdjournaal!

Evita is nu twee jaar presentator bij het Jeugdjournaal. Ze houdt heel veel van haar hondje Mellow, misschien heb je die wel eens gezien in de Check Dit Dan. Vroeger wilde Evita danseres worden, maar nu is ze heel blij met haar baan bij het Jeugdjournaal.