Verdwaalde vos wandelt door Amsterdam

Langs de grachten van Amsterdam liep vanochtend plotseling een vos. Het mannetje is uiteindelijk gevangen en overgedragen aan medewerkers van de Dierenambulance.

Het dier werd op meerdere plekken in de stad gespot door voetgangers en fietsers. "Ik vond het wel grappig en had het nog nooit gezien", zegt een spotter tegen de lokale omroep AT5. In de video hierboven zie je het filmpje dat een van de spotters maakte.

Vrouwtje gezocht

Een bewoner wist de vos iets later te vangen. Daarna is hij meegenomen door de Dierenambulance. Het dier maakt het goed.

Volgens de medewerkers worden rond deze tijd wel vaker vossen gezien in de stad. Dat komt omdat het paartijd is. Mannetjes verlaten dan hun gebied om een vrouwtje te zoeken. Het paarseizoen duurt tot en met februari.