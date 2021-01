Gaat het dit weekend sneeuwen?

Sleeën, een sneeuwpop maken of een sneeuwballengevecht, misschien kan het dit weekend. Afgelopen weekend lag er al sneeuw in Limburg, maar misschien ligt het komend weekend op meer plekken in Nederland.

In veel andere landen in Europa ligt al sneeuw. Dat zorgt ook voor veel problemen. In Italië en Spanje bijvoorbeeld. Daar is zoveel sneeuw gevallen dat je over veel wegen niet meer kan lopen of rijden.

Heb jij zin in sneeuw?

Wat vind jij, is de winter pas leuk als er sneeuw ligt? Of maakt het jou niet zoveel uit of het sneeuwt of niet? Laat het weten onder onze stelling!