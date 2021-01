Rafen en zijn moeder hebben al jaren geldproblemen door de regering

Veel nieuws uit Den Haag vandaag. Het kabinet is afgetreden. Dat betekent dat minister-president Mark Rutte, alle ministers en de staatssecretarissen vinden dat ze niet door kunnen. Komt doordat de groep rond Rutte zich schaamt voor fouten die zijn gemaakt rond de kinderopvang-toeslagen-affaire.

Wat is er gebeurd?

Het gaat allemaal om fouten die gemaakt zijn door de Belastingdienst. Het wordt de kinderopvang-toeslagenaffaire genoemd. De gezinnen kregen jarenlang geld zodat ze kinderopvang of naschoolse opvang konden betalen. Daar hadden ze recht op, maar opeens moesten ze onterecht duizenden euro's terug betalen, terwijl ze dat geld helemaal niet hadden.

Extra pijnlijk

Wat het extra pijnlijk maakte, is dat ze niet alle gezinnen op dezelfde manier behandelden. Zo waren ze veel strenger voor mensen met een niet-Nederlands-klinkende achternaam. Veel gezinnen kregen daardoor schulden en kwamen in grote geldproblemen. Dat had nooit mogen gebeuren.