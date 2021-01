Fidget toys ineens razend populair door TikTok

Er is een nieuwe online trend: fidget toys. Dat is klein speelgoed met felle kleuren waar je mee kunt friemelen. En dat speelgoed is vooral populair geworden door TikTok.

Het is niet voor het eerst dat zoiets populair is. In 2017 speelden veel kinderen met fidget spinners. Iets later werd knijp-speelgoed populair en namen veel kinderen een squishie mee naar school.