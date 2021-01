Opa Anton krijgt gloednieuw reuzenrad: 'Geweldig!'

Heb je de afgelopen week de berichten gezien over opa Anton en zijn gestolen reuzenrad? Vandaag kreeg hij een grote verrassing: een gloednieuw reuzenrad!

Goede doel

Ook kreeg opa Anton een cheque van 10.000 euro. Een groot deel van het geld maakt opa Anton over naar het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, waar kinderen met kanker worden geholpen.

Het nieuwe rad is net zo groot als het rad dat opa Anton zelf bouwde, en dat vorig weekend uit de gang van zijn flat werd gestolen. Daar maakten we deze video over: