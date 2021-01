Vandaag sneeuw verwacht in heel Nederland

In sommige provincies zijn de eerste sneeuwpoppen al gebouwd en de verwachting is dat het vandaag ook in de rest van Nederland gaat sneeuwen. Overal in het land kan 2 tot 5 centimeter sneeuw vallen.

Dat is genoeg om sneeuwballen te maken, maar je moet dan wel snel zijn. Morgen is het waarschijnlijk alweer weg.

Glad

Door de sneeuw wordt ook veel gladheid op de weg verwacht. Daarom staan ruim 500 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers klaar om de wegen snel weer veilig te maken.

Meer dan 700 dagen

Als er inderdaad overal een laag sneeuw ligt, dan is dat best bijzonder. De laatste keer dat dat gebeurde is meer dan 700 dagen geleden. Eind vorig jaar maakten we daar deze video over: