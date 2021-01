Basisscholen gaan niet al op 25 januari open

Het OMT is een groep wetenschappers die de regering advies geeft over het corona-virus. De regering luistert meestal naar het advies van deze groep.

Volgens journalisten die de politiek volgen, luistert premier Rutte dit keer ook naar het advies. Dat betekent dat de meeste kinderen voorlopig nog thuis les krijgen. Het is nog niet bekend hoe lang het precies gaat duren.

De deskundigen maken zich zorgen over de Britse variant van het corona-virus. Die variant is een stuk besmettelijker en is ook al in Nederland. Eerder maakten we er deze video over.