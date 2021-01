Tijs helpt in daklozenopvang, waar het steeds drukker is

Het afgelopen jaar is het een stuk drukker geworden in veel opvanglocaties voor daklozen. Door corona verliezen meer mensen hun baan en huis en komen ze op straat terecht. Dat zien vrijwilligers die er werken.

Tijs van 14 jaar zet zich ook regelmatig in voor daklozen en herkent het probleem. Eerder was hij in het Jeugdjournaal te zien omdat hij onderbroeken inzamelde voor daklozen. Nu deelt hij maaltijden uit in een opvanglocatie in Utrecht.