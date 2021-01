Komt er een avondklok in Nederland?

Misschien heb je er de afgelopen week al eens wat over gehoord: een avondklok. Het werd regelmatig genoemd als het gaat om de aanpak van corona.

Een avondklok betekent dat mensen 's avonds en 's nachts niet meer naar buiten mogen, bijvoorbeeld van 08:00 uur 's avonds tot 04:00 's ochtends. Je mag dan alleen naar buiten, als je daar een goede reden voor hebt. De regering denkt erover om zo'n avondklok in te voeren.

Corona

Volgens deskundigen zou een avondklok kunnen helpen om het aantal coronabesmettingen omlaag te krijgen. Bijvoorbeeld doordat mensen niet meer bij elkaar op bezoek gaan en doordat het moeilijker wordt om illegale feestjes te geven.

In veel landen om ons heen is er al een avondklok, zoals in Frankrijk, België en Duitsland. De Nederlandse regering wil het liever niet. Veel mensen zijn tegen, omdat ze hierdoor een stuk minder vrijheid hebben. Toch denkt de regering er dit weekend serieus over na.