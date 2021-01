Scholen vragen vaker hulp van bijlesbedrijven

Vanwege corona zijn veel mensen bang dat kinderen op de basisschool achterstanden oplopen. Daarom krijgen kinderen vaker bijles.

Ook scholen vragen vaker hulp aan bijlesbedrijven. Die komen dan tijdens of na schooltijd helpen met lesgeven. Verslaggever Tamara gaat vandaag naar een bibliotheek in Utrecht. Daar krijgen kinderen iedere zondag extra les. Je ziet het vanavond in de uitzending en in de Jeugdjournaal-app.

Nodig?

Voor veel kinderen is thuis leren moeilijker dan op school. Ze krijgen minder hulp en hebben thuis niet altijd de beste middelen om goed te leren. Er zijn ook kinderen die juist goed thuis kunnen leren, bijvoorbeeld omdat ze in hun eigen tempo kunnen werken.

Wat vind jij van bijles in corona-tijd? Reageer op de stelling: