Presentator Lucas beantwoordt vragen van kinderen

Het NOS Jeugdjournaal bestaat in 2021 precies 40 jaar en dat is natuurlijk een reden voor een feestje. Deze maand beantwoorden onze presentatoren daarom jullie vragen. Vandaag is Lucas aan de beurt!

Lucas wilde altijd journalist worden en schreef op zijn 16de al een boekje over politiek. Daar kwam hij ook mee op tv. Inmiddels is hij 35 jaar en werkt hij al heel lang bij zijn lievelingsprogramma.

Blunder

Jullie stuurden veel vragen voor hem in: Hoe was zijn eerste dag op de middelbare school? Wat was zijn grappigste nieuws? Zijn grootste blunder? En wat is het leukste aan vader zijn? Je hoort het in de video.

Evita

Volgende week is Evita aan de beurt. Heb jij een vraag voor haar? Dan is vandaag je laatste kans om die te sturen.