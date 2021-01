Het nieuws hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het zeker: de basisscholen blijven tot zeker 8 februari gesloten. Dat is vandaag door politici besloten.

Ondanks dat bekend is dat het voor veel kinderen niet goed is om thuis les te krijgen, durft de regering de scholen niet te openen. Dat komt vooral door de zorgen over de Britse variant van het corona-virus. Die is besmettelijker en ook al in Nederland.

Veel kinderen balen van het nieuws.