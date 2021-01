Bij een zeehondenopvang in Stellendam woont sinds kort een zeldzame zwarte zeehond. Het dier werd verzwakt binnengebracht.

Melanie

Het gaat om een zeehond met melanisme. Dat is het tegenovergestelde van albinisme, waarbij een dier of mens juist opvallend wit is. Vanwege haar aandoening heeft het dier heeft de toepasselijke naam Melanie gekregen.

Bij de opvang hopen ze dat Melanie snel weer beter wordt, maar dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren.