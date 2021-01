Kinderen nemen concert op voor Martin Luther King-dag

Martin Luther King was zo'n 60 jaar geleden een belangrijke leider. Hij streed voor gelijke rechten voor witte en zwarte mensen.

De Amerikaanse dominee werd wereldberoemd met zijn toespraak 'I have a dream', oftewel 'Ik heb een droom'. Die droom was dat er niet meer werd gediscrimineerd in Amerika. Nadat hij in 1968 werd vermoord, waren er grote demonstraties. Er kwamen zo'n 150.000 mensen naar zijn begrafenis.