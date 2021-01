Ouders met geldproblemen hoeven deel van schulden niet terug te betalen

Er is een beetje goed nieuws voor ouders die in geldproblemen zitten door fouten van de regering . Ze hoeven een deel van hun schulden niet terug te betalen.

De afgelopen week ging het in het nieuws veel over de fouten die de regering heeft gemaakt , waardoor ouders en kinderen gigantische geldproblemen hebben. De regering schaamde zich zó voor deze fouten dat ze besloot te stoppen.

Wat is er gebeurd?

Dat is dus een beetje goed nieuws voor Rafen en zijn moeder:

De gezinnen is 30.000 euro beloofd om het goed te maken. Maar ondertussen hebben ze nog steeds veel schulden. Om ervoor te zorgen dat ze het geld dat ze krijgen niet meteen weer moeten uitgeven, wordt een deel van hun schulden kwijtgescholden. Dat betekent dat ze een aantal rekeningen niet meer hoeven te betalen.

Toch lost het zeker niet alle problemen zomaar op. Het gaat alleen om rekeningen bij de organisaties van de overheid, zoals de Belastingdienst. Deskundigen denken de gezinnen nog veel meer rekeningen hebben bij andere organisaties.

Vandaag komen politici bij elkaar in de Tweede Kamer om te praten over deze problemen, en over het stoppen van de regering.