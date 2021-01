Minister krijgt knuffel van bewoner zorginstelling

Vandaag kregen bewoners van een instelling voor gehandicaptenzorg voor het eerst een vaccin. Voor mensen met het Syndroom van Down is het vaak extra moeilijk om afstand te houden en de corona-regels te begrijpen. Daarom is besloten dat zij snel een prik krijgen.

Dat afstand houden niet altijd lukt, merkte ook minister De Jonge. Hij was bij de eerste vaccinaties en kreeg een spontane knuffel van bewoner Fred.