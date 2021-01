Deze kwetsbare kinderen willen snel een vaccin

Voor veel kinderen is het best zwaar dat de scholen dicht zijn, maar er zijn ook kinderen die al veel langer thuis zitten. Omdat ze bijvoorbeeld een ziekte hebben en daardoor extra bang zijn voor corona.

Toch zit zo'n vaccin er voor kinderen voorlopig niet in. Dat komt vooral doordat de vaccins nog niet getest zijn op kinderen en daarom is het nog niet zeker dat het helemaal veilig is voor kinderen.

Er wordt wel al onderzoek gedaan en kinderartsen weten zeker dat er ooit een vaccin komt dat veilig is voor kinderen. Maar Emma en Elise moeten daarvoor dus nog wel even geduld hebben.