De Nationale Voorleesdagen zijn begonnen. Bekende en onbekende Nederlanders lezen de komende dagen voor aan kinderen. Normaal gesproken gebeurt dat in de klas of in een bibliotheek. Dit keer is alles online.

Prinses Laurentien deed de aftrap in een programma op tv. Ze las peuters en kleuters voor via een videoverbinding.

Taal

Voorlezen is goed voor kinderen. Het helpt je bijvoorbeeld om beter te worden in taal. Ook gaan kinderen later meer zelf lezen, als ze veel zijn voorgelezen toen ze klein waren.