Nog nooit werden er zoveel pakketjes verstuurd in een jaar

Nog nooit moest postbedrijf PostNL zoveel pakketjes bezorgen als in 2020. Het waren er 337 miljoen!

Vooral toen halverwege december veel winkels moesten sluiten, kregen de bezorgers het druk. Veel mensen besloten hun cadeautjes voor de feestdagen online te bestellen.

Ophaalpunt

Ook op plekken waar je bestelde pakketjes kan afhalen, was het heel druk deze periode. Het huis van Jasmijne en Dylan is zo'n afhaalpunt. In de video hieronder zie je hoe ze dat aanpakken.