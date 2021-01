Oproep: Wat wil jij weten van rapper Boef?

Al jaren scoort hij hit na hit: rapper Boef. Binnenkort gaan we bij hem langs en we nemen jullie vragen mee!

Wie weet zie jij jezelf dan wel terug in het Jeugdjournaal! Je hebt tot en met maandag 25 januari de tijd om je filmpje in te sturen.

De rapper komt ook regelmatig in het nieuws. Bijvoorbeeld toen hij zijn rijbewijs moest inleveren, omdat hij met 300 kilometer per uur over de weg reed.

Frankrijk

Boef heet eigenlijk Sofiane. Hij werd geboren in Frankrijk en verhuisde als kind naar Nederland. Hij groeide op zonder ouders en de vrouw die voor hem zorgde was erg ziek. In 2018 schreef hij een nummer over zijn moeilijke jeugd: Sofiane.