Avondklok vanaf zaterdag: na 9 uur niet meer naar buiten

Het was al aangekondigd, maar nu is het zeker: vanaf zaterdag komt er een avondklok in Nederland. Politici in de Tweede Kamer keurden deze strenge coronamaatregel vandaag goed.

De avondklok betekent dat je tussen 21:00 uur en 04:30 uur niet naar buiten mag. Dat mag alleen als je daarvoor een goede reden hebt. Bijvoorbeeld voor werk, of voor noodgevallen.

Te vroeg

Demissionair minister-president Rutte wilde eigenlijk dat de avondklok al om half 9 zou beginnen, maar andere politici vonden dat te vroeg.