Kinderlokkers zoeken steeds vaker contact via sociale media

Vooral via TikTok en Snapchat proberen sommige volwassenen in contact te komen jongens en meisjes. Veel kinderen hebben dan vaak niet door dat ze met een volwassene praten. Dat komt omdat digitale kinderlokkers zich vaak als iemand van jouw leeftijd.

Als een jongen of meisje de digitale kinderlokker vertrouwt, wordt diegene overgehaald om naaktfoto's en naaktfilmpjes te sturen. Of om af te spreken om seksuele dingen te doen.

Als jij zelf ook iets vervelends hebt meegemaakt of gezien, dan kun je er het beste over praten met een volwassenen die je vertrouwt. Ook kun je (anoniem) bellen en chatten met deskundigen die jou kunnen helpen.

Via de site www.fier.nl/chat kun je anoniem praten over je problemen. Met de kindertelefoon bellen kan natuurlijk ook. Zij zijn te bereiken op het telefoonnummer: 0800 - 0432 of via kindertelefoon.nl.