De 'corona-kapsels' zijn weer helemaal terug

De kappers zijn al weer een tijdje dicht en dat is te zien. Bij veel mensen en kinderen wordt het haar wel erg lang. Sommige mensen knippen het zelf, of ouders knippen het haar van hun kinderen. Maar dat gaat ook niet altijd goed.

Hoe staat jouw haar erbij? Laat je het nu liever groeien of knipt iemand het voor je? Of misschien doe je het wel zelf! We hebben er een stelling over.