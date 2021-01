Veel dingen bedacht voor kinderen om in beweging te blijven

Genoeg bewegen kan tijdens de lockdown lastig zijn. Gelukkig wordt er veel voor jullie georganiseerd, kwamen we bij het Jeugdjournaal achter. Afgelopen weken kregen we heel wat mails over sport-activiteiten voor kinderen die wél kunnen.

Van meester Jarmo bijvoorbeeld, die filmpjes maakt voor zijn klas. Met twee leerlingen neemt hij die op. Thuis kan de rest van de school die dan aanzetten en nadoen.