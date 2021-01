Jano is groot fan van Vitesse en zenuwachtig voor belangrijke wedstrijd

Een spannende avond voor alle fans van voetbalclub Vitesse. De voetbalclub uit Arnhem speelt vanavond tegen FC Groningen. Als Vitesse wint, komt de club bovenaan in de eredivisie en heeft het evenveel punten als Ajax. Dat Vitesse dan ineens bij de top-clubs hoort, gebeurt bijna nooit.

Fans

Jano van 10 is groot fan van de club. Zijn hele slaapkamer staat vol met geel-zwarte-spullen: de kleuren van Vitesse. En Jano is niet de enige in zijn familie: zijn ouders, broer en zusje zijn ook mega-fan.