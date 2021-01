Meike en Floor voeden hun eigen kippen op

De broedmachine hebben de meiden geleend van stichting Knuffelkip. Volgens de stichting is het erg leerzaam en leuk om zelf kippen te zien opgroeien.

Hoe werkt een broedmachine?

Een broedmachine is een apparaat waarmee eieren kunnen worden uitgebroed. Een bevrucht ei ligt 3 weken in de machine op een warme tempratuur. Na 3 weken komt het ei uit. In 17 weken groeit het kuikentje uit tot een gezonde kip.