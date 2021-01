Presentator Evita beantwoordt vragen van kinderen

Het NOS Jeugdjournaal bestaat in 2021 precies 40 jaar en dat is natuurlijk een reden voor een feestje. Deze maand beantwoorden onze presentatoren daarom jullie vragen. Vandaag is Evita aan de beurt!

Evita was eigenlijk van plan danseres te worden. Ze volgde een dansopleiding, maar besloot toch iets anders te gaan doen. Het werd journalistiek en zo kwam ze terecht bij het Jeugdjournaal.

In de video hierboven geeft Evita antwoord op jullie vragen.

Nog meer interviews

