Politie grijpt in bij demonstraties tegen corona-regels

In Amsterdam en Eindhoven heeft de politie een einde gemaakt aan verboden demonstraties. Agenten gebruikten daarbij waterkanonnen, paarden, honden en wapenstokken. In beide steden is met vuurwerk gegooid naar de politie en in Eindhoven gebruikten agenten traangas tegen demonstranten.

De demonstraties waren door de gemeenten verboden, maar toch kwamen er in beide steden honderden mensen op af.

Dit zijn beelden uit Eindhoven: