Dwerghamster bij het vuilnis gezet

Een man in Amsterdam heeft een dwerghamster bij het vuilnis gevonden. De man zag het dier in een tas naar een afvalcontainer staan. Toen hij goed keek zag hij dat er een levende dwerghamster in zat. Hij belde meteen de dierenambulance.

Een medewerkster van de dierenambulance is er woedend over. Ze is blij dat de hamster net op tijd is gered, laat ze op Twitter weten.