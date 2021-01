Khadija krijgt online les om Nederlands te leren

Online les is voor de meeste kinderen best lastig. Voor Khadija van 12 is het al helemaal een uitdaging. Ze woont pas kort in Nederland en moet de taal nog leren. Gelukkig gaat de online lessen best goed.

Iedere dag krijgt ze drie uur les in de Nederlandse taal. De juf probeert leuke dingen te bedenken die de kinderen thuis kunnen doen. Bijvoorbeeld spullen zoeken die horen bij het beroep 'kapper'. Daardoor leert Khadija snel een hoop nieuwe woorden.