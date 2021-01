Kinderen over de rellen: 'Ik heb Eindhoven nog nooit zo gezien'

Kinderen uit Eindhoven vinden het bizar wat er in hun stad gisteren gebeurde. In die stad liep het gisteren vreselijk uit de hand. Vooral jongeren staken dingen in brand en gooiden voorwerpen naar de politie.

Anne was in de stad toen het uit de hand liep

In de video hierboven vertellen kinderen hoe ze over de rellen denken.

In deze video zie je meer over de rellen in Eindhoven en in andere steden: