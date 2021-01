Wie zijn de relschoppers en waarom doen ze dit?

De meeste mensen zaten rustig thuis 's avonds, maar in sommige steden liep het gisteren helemaal uit de hand. Zelfs politieagenten waren verbaasd dat boze mensen zo tekeer gingen dit weekend. Wie zijn al deze boze mensen?

Volgens deskundigen is het een heel verschillende groep. Het is duidelijk dat deze mensen het niet eens zijn met bepaalde zaken. Maar sommige mensen willen alleen maar relschoppen of die willen geweld plegen tegen de politie of dingen vernielen.