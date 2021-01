Opnieuw onrustige nacht met rellen en arrestaties

Op meerdere plekken in Nederland zijn vannacht opnieuw rellen uitgebroken. Vooral in Den Bosch en Rotterdam liep het uit de hand. Op de meeste plaatsen was het rond half 12 's nachts weer rustig.

In Den Bosch trokken relschoppers door het centrum van de stad. Ze gooiden met vuurwerk, plunderden winkels en gooiden auto's omver. Tientallen mensen zijn gearresteerd.

Waterkanon

In Rotterdam gooide een groep relschoppers stenen en vuurwerk naar de politie. De politie gebruikt een waterkanon om iedereen te verjagen. Zeker 50 mensen zijn opgepakt.

Ook in Haarlem, Zwolle, Geleen en andere steden gingen mensen op de straat op. Burgemeesters en politici zijn woedend dat er opnieuw rellen waren. Wat vind jij van de rellen?