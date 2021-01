Afgelopen nacht veel minder geweld en rellen

Het was dinsdagavond in veel steden een stuk rustiger dan de avonden daarvoor. Nergens ontstonden grote problemen met veel geweld. In Rotterdam, Amsterdam en Hilversum was de sfeer wel even gespannen. Maar de politie kreeg het snel weer rustig.

'De stad beschermen'

Om te voorkomen dat mensen zouden gaan rellen, waren er veel agenten op straat. Die spraken mensen aan. Daardoor kon nergens een grote rel ontstaan.

In Breda, Den Bosch en Maastricht waren naast agenten, ook voetbal-supporters de straat. Die zeiden dat ze de stad wilden beschermen tegen relschoppers.