Meer dan 100.000 euro opgehaald voor vernielde winkel

Er is meer dan 100.000 euro opgehaald voor de eigenaar van een vernielde winkel in Den Bosch. Maandagavond werd de Primera-winkel van Maaike geplunderd en vernield. Daar was ze erg verdrietig over, vertelde ze op tv, ook in het Jeugdjournaal.

Inzamelingsactie

Een website besloot een actie te organiseren voor de winkel, om de schade te betalen. En met succes: veel mensen hebben geld gegeven en er is nu al 100.000 euro binnen. De eigenaar zegt dat ze er heel blij mee zijn.