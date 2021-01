Eerste relschoppers krijgen nu al hun straf te horen

Zo moet een 19-jarige man uit Den Haag twee maanden de cel in. Hij had een steen gegooid naar een bus van de politie. Ook kregen vier mannen flinke straffen omdat ze op sociale media hadden opgeroepen te komen rellen.

Dat sommige relschoppers nu al weten wat hun straf is, is heel snel. En dat komt omdat er snelrecht is toegepast.

Wat is snelrecht?

Bij snelrecht moet een verdachte binnen zeventien dagen na de arrestatie voor de rechter verschijnen. Het wordt vooral gebruikt bij rechtszaken die makkelijk te bewijzen zijn.

Bijvoorbeeld omdat iemand betrapt is of omdat iemand toegeeft iets fout te hebben gedaan. Hierdoor zijn het vaak rechtszaken over geweld tijdens evenementen of demonstraties.