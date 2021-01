Kindertelefoon vaker gebeld over eenzaamheid of ruzies thuis

Bij de Kindertelefoon kun je met iemand bellen of chatten over wat je dwars zit. Dat kan ook zonder je naam te zeggen. Wat vind jij daarvan? Reageer op onze stelling.

Het is druk bij de Kindertelefoon. Kinderen bellen deze periode vaker met de Kindertelefoon om te praten over eenzaamheid of ruzies thuis. Dat komt door corona.

Reageer op de stelling: Het is fijn om met een onbekende over je problemen te praten.

Zit jij ergens mee - voor jezelf of voor iemand anders - of wil je er gewoon iets over kwijt? Dan kun je altijd met de Kindertelefoon bellen. Zij zijn te bereiken op het telefoonnummer 0800 - 0432 of via kindertelefoon.nl.