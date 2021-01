Jongen van 14 opgepakt voor brand in pretpark Plaswijckpark

In Rotterdam is brand uitgebroken in het pretpark Plaswijckpark. Het theater op het park is helemaal afgebrand. Bij de brand raakte niemand gewond. Ook alle dieren in het park hebben de brand overleefd.

De politie denkt dat de brand is aangestoken. Een jongen van 14 is aangehouden. De politie kwam de verdachte op het spoor door een filmpje op Snapchat. Daarop is te zien dat iemand een aantal vuilniszakken in brand steekt en dat de brand al snel groter wordt.

Geld gedoneerd

Veel mensen zijn geschrokken van de brand. In korte tijd hebben mensen al 38.000 euro gedoneerd om het theater te herstellen.