Leeuwen uit dierentuin Artis moeten weg

De leeuwen uit Artis moeten binnenkort verhuizen naar een andere dierentuin. Dat maakte de Amsterdamse dierentuin vandaag bekend. Het gaat om een mannetje en twee vrouwtjes.

Eigenlijk zouden de leeuwen binnenkort een nieuw verblijf krijgen. En dat was nodig ook, want het verblijf is al bijna honderd jaar oud. Maar door corona heeft de dierentuin daar niet genoeg geld voor.