Nederlanders hebben heel veel gespaard in 2020

Nederlanders hebben in 2020 veel geld gespaard. In totaal spaarden Nederlanders wel 42 miljard euro! Dat is een stuk meer dan andere jaren. Dat heeft de Nederlandsche Bank berekend.

Het komt natuurlijk door de coronacrisis. Doordat winkels dicht zijn, wordt er veel minder geld uitgegeven. Ook denken onderzoekers dat mensen minder geld durven uit te geven. Daarom doen ze zuiniger en sparen ze dus meer.

Uitgeven of sparen?

We zijn benieuwd: vind jij het fijn om te sparen of geef je liever geld uit?