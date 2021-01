Yassirs zusje kwam vast te zitten in drijfzand

Misschien lees je weleens nieuws over kinderen of volwassenen die per ongeluk vast komen te zitten in drijfzand. Vorige week gebeurde dat nog in Utrecht. Daar moest Esra van 4 bevrijd worden uit de smurrie.

Het gebeurde toen ze lekker aan het wandelen waren. Esra wilde in een plas springen en zakte opeens weg. Haar broer Yassir is 12 en zag het gebeuren. Hij schrok heel erg.