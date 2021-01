Idee voor scholen: les in een concertzaal of sporthal

Politici moeten met oplossingen komen zodat kinderen weer naar school kunnen. Dat zeggen meer dan 35 kinderrechtenorganisaties. Ze hebben alvast veel ideeën bedacht om de regering een handje te helpen.

Concertzaal

Eén van die ideeën is om les te geven in een concertzaal of een sporthal. Daar heb je meer ruimte en kan iedereen makkelijker afstand houden.

Les krijgen in groepjes of leraren vaker een corona-test laten doen kan ook een oplossing zijn. Dat doen ze bijvoorbeeld in België en Frankrijk. Omdat het daar goed gaat, moet dat ook in Nederland kunnen, zeggen de organisaties.

Beter luisteren

Alle ideeën staan in een lijst met tien punten. Over één ding zijn alle deskundigen het eens: het is het best als kinderen gewoon in dezelfde ruimte les krijgen. De bedenkers vinden het verder heel belangrijk dat de regering meer naar kinderen luistert.