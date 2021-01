Veel spullen uit de Tweede Wereldoorlog opgegraven in Nijmegen

In het Goffertpark in Nijmegen zijn de afgelopen maanden veel spullen gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Bijvoorbeeld kisten waar kogels in zaten, een deur van een auto, onderdelen van een Duitse radio en oude bierflesjes.

In het park zijn normaal gesproken grote concerten. Nu die niet doorgaan, besloot de gemeente om de grond goed door te spitten. In totaal zijn 3650 spullen gevonden. Vooral uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog, maar ook een paar spullen van nog langer geleden.

Legerbasis

In het Goffertpark stond aan het begin van de Tweede wereldoorlog een legerbasis van de Duitsers. Later werd de stad veroverd door de Britten en Amerikanen en kwam er een Brits legerkamp.

Alle vondsten worden in de lente tentoongesteld in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Dat is een museum in het centrum van Nijmegen.

Gras

Door al het graven is het gras bijna helemaal verdwenen. Als het beter weer is, wordt het gras opnieuw ingezaaid.