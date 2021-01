Recordaantal mensen telt vogels in de tuin

Dit weekend is de Nationale Tuinvogeltelling. Het is dan de bedoeling om een half uur lang in je tuin te tellen welke vogelsoorten voorbij vliegen. Bijvoorbeeld roodborstjes, meesjes, mussen of eksters.

Natuurorganisaties krijgen op die manier meer informatie over welke vogels in Nederland veel of juist weinig voorkomen. Dit jaar doet een recordaantal mensen mee, waarschijnlijk door corona.

Eerste keer

Felix en Lara doen voor de eerste keer mee. Vanavond zie je daar meer over in onze uitzending. Lijkt het jou leuk om mee te doen?